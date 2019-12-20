Avrupa Parlamentosundan Çin'e 'kampları kapat' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Politika Avrupa Parlamentosundan Çin'e 'kampları kapat' çağrısı - Son Dakika

Avrupa Parlamentosundan Çin'e 'kampları kapat' çağrısı

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantılarında Uygur Türklerinin Çin tarafından maruz bırakıldıkları insan hakları ihlalleri hakkında resmi karar belgesi kabul edilirken, Çin'e de "kamplar derhal kapatılsın" çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosundan Çin'e 'kampları kapat' çağrısı, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantılarında Uygur Türklerinin Çin tarafından maruz bırakıldıkları insan hakları ihlalleri hakkında resmi karar belgesi kabul edilirken, Çin'e de "kamplar derhal kapatılsın" çağrısı yapıldı.


Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosunun (AP) 2019 yılı son genel kurul oturumları gerçekleştirildi. Yapılan oylamalarda, Çin'in Uygur Türkleri başta olmak üzere ülkedeki Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri, kanıt sunmadan mahkum etme ve işkence uygulandığını kayıt altına alan resmi bir karar belgesi oylanarak kabul edildi.


AP'den 'Çin ile ilişkiler gözden geçirilsin' açıklaması


Sert bir dille kaleme alınan ve politik gruplarca desteklenen karar belgesinde, AB Konseyine Çin ile ilişkilerin insan hakları ekseninde yeniden ele alınması talebi yapılırken, gerekli olduğu taktirde ilişkilerin dondurulması talebinde bulunuldu. İnsan hakları ihlallerinin neden olduğu kampların derhal kapatılmasının istendiği kararda, başta hapisteki ödüllü akademisyen İlham Tohti olmak üzere tüm Uygur Türkleri ve diğer mahkum Müslümanların serbest bırakılması istendi.


AP liberal grup üyesi ve Bulgaristan milletvekili İlhan Küçük'ün yoğun çabaları sonucu AP tarafından kabul edilen karar belgesinde, Çin'in Uygur Türkleri ve Müslümanlara yönelik diğer ihlal ve suçlara da derhal son vermesinin garanti altına alınabilmesi için uluslararası gazetecilerin ve bağımsız gözlemcilerin, kampların olduğu bölgelere girmelerine derhal izin verilmesi istendi.


Öte yandan Çarşamba günü Çin yönetimi tarafından hapse atılmış olan Uygur Türkü Akademisyen İlham Tohti'ye 2019 Sakharov ödülü verilmişti. Hapiste olan Tohti'nin ödülünü kızı Gevher Tohti almıştı. - BRÜKSEL

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Uygur, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

F.Bahçe beklenirken, Talisca'dan United itirafı geldi
Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı Mesut'un Doğu Türkistan paylaşımı sonrası Köln, Çin ile sportif ilişkilerini kesti Talisca'dan transfer açıklaması: Manchester United'a gidecektim, teklif gelince Çin'i seçtim

Son Dakika Haberleri
15:51 Kıbrıslı Türk sanatçı Genco Ecer, kara para aklama suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika Haber
15:49 JASAT, direklerden kablo çalan hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika Haber
15:48 Breziya'daki 'Uber cinayetleri': Rezervasyonu iptal olan çete liderlerinin intikamı mı? - Son Dakika Haber
15:45 Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmalara uyma çağrısı - Son Dakika Haber
15:43 Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika Haber
15:36 Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Son Dakika Haber
15:24 Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 15:58:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Parlamentosundan Çin'e 'kampları kapat' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]