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Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.
AP, Kovid-19'a ilişkin özel tedbirleri görüşmek için Brüksel'de olağanüstü genel kurul oturumu gerçekleştirdi.
Oturumda, toplam 37 milyar avroluk fon içeren Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi 683 oyla, 800 milyon avroluk AB Dayanışma Fonu 671 oyla ve AB uçuş izinleri kurallarının askıya alınması 686 oyla kabul edildi.
Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB resmi gazetesinde yayımlanması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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