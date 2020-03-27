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Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay
19 dakika önce
Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:04
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