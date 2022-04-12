Avrupa Parlamentosundan Tunus'a "çoğulcu ve temsili demokrasiye saygı" çağrısı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosundan Tunus'a "çoğulcu ve temsili demokrasiye saygı" çağrısı

12.04.2022 15:06
Avrupa Parlamentosundan Tunus'a "çoğulcu ve temsili demokrasiye saygı" çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu heyeti, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından açıklanan "siyasi krizden çıkışın yol haritasında" çoğulcu ve temsili demokrasiye saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu heyeti, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından açıklanan "siyasi krizden çıkışın yol haritasında" çoğulcu ve temsili demokrasiye saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Resmi temaslar kapsamında Tunus'u ziyaret eden AP Dışişleri Komisyonu heyeti, Kasba Hükümet Konağında Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, AP'nin, ortaklık ilkelerine saygı bağlamında, demokrasi deneyimini tamamlamasına yardımcı olmak için Tunus ile uzmanlığını paylaşmaya hazır olduğu belirtildi.

Başbakan Buden'in Cumhurbaşkanı Said'in açıkladığı yol haritasına ilişkin heyeti bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Tunus'ta demokratik inşa yolunu tamamlamak için Anayasa referandumu ve Parlamento seçimlerinin yapılması yönünde atılan adımların kanuni alt yapısı ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

AP heyetinin, demokrasiyi güçlendirmek için Tunus'un reform yolunda attığı adımları desteklediğini teyit ettiği belirtilen açıklamada, heyetin Cumhurbaşkanı Said'in açıkladığı yol haritasında çoğulcu ve temsili demokrasiye saygı gösterilmesini talep ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Said ile dün görüşerek Tunus'taki temaslarına başlayan Michael Gahler başkanlığındaki heyetin ziyaretini yarın tamamlaması bekleniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in Meclisi saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Avrupa Parlamentosu, cumhurbaşkanı, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosundan Tunus'a 'çoğulcu ve temsili demokrasiye saygı' çağrısı - Son Dakika


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