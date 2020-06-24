Avrupa Parlamentosundan Türkiye'deki sığınmacılara desteğe yeşil ışık - Son Dakika

Avrupa Parlamentosundan Türkiye'deki sığınmacılara desteğe yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programlara 485 milyon avro ilave kaynak sağlanmasına onay verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programlara 485 milyon avro ilave kaynak sağlanmasına onay verdi.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Brüksel'de bir araya gelen AP Bütçe Komitesi, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a ilave destek sağlanmasına yönelik teklifi görüştü.

Toplantı sonunda yapılan oylamada söz konusu AB Komisyonu teklifi 33 "Evet", 4 "Hayır" ve 3 "Çekimser" oyla kabul edildi.

Teklife göre, Türk Kızılay ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara, Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programına toplam 485 milyon avro kaynak aktarılacak.

AB, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların sağlık ve eğitimlerine yönelik çeşitli projelere de 100 milyon avro sağlayacak.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

AB taahhüt etmişti

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi ülkedeki Suriyelilere yönelik yeterince mali yardım yapmamakla ve taahhüt edilen fonları hızlı aktarmamakla itham ediyor.

Avrupa Birliği, Türkiye, Lübnan, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosundan Türkiye'deki sığınmacılara desteğe yeşil ışık - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:03 Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak 17:39 Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi 17:35 IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:38 41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 04:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Parlamentosundan Türkiye'deki sığınmacılara desteğe yeşil ışık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]