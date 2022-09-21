AP milletvekillerinden Polonya ve İsrail'e casus yazılım eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi

AP milletvekillerinden Polonya ve İsrail'e casus yazılım eleştirisi

21.09.2022 18:17
AP milletvekillerinden Polonya ve İsrail'e casus yazılım eleştirisi

Avrupa Parlamentosunun (AP) casus yazılımları soruşturma komitesindeki milletvekilleri, bu yazılımın satışında şeffaflık olmadığı için İsrail'i, yazılımı kullandığı iddia edilen Polonya hükümetini de kendileriyle görüşmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) casus yazılımları soruşturma komitesindeki milletvekilleri, bu yazılımın satışında şeffaflık olmadığı için İsrail'i, yazılımı kullandığı iddia edilen Polonya hükümetini de kendileriyle görüşmediği gerekçesiyle eleştirdi.

AP'nin 10 milletvekilinden oluşan heyeti, Pegasus casus yazılımın Polonya, Macaristan, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanıldığı iddiasının ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'da 3 günlük inceleme gezisi düzenledi.

Heyet başkanı Hollandalı milletvekili Jeroen Lenaers, incelemelerinin sonunda yaptığı basın toplantısında, Polonya hükümetinin kendileriyle görüşmeyi reddetmesini kınadı.

"Polonya makamlarının bizimle görüşmek istememesi üzüntü verici." diyen Lenaers, "Polonya'daki demokratik aktörlere karşı takip yazılımının yasa dışı kullanımına ışık tutan" verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Lenaers, Pegasus yazılımının kullanılmasıyla AB'deki demokratik standartlar ve vatandaş haklarının, ayrıca Polonya yasalarının ihlal edildiğini savunarak, "Bu Polonya'da hukukun üstünlüğü krizinin yeni bir boyutudur." dedi.

Bir başka AP milletvekili Sophie In 't Veld de casus yazılımın üretildiği ve satıldığı İsrail'i eleştirdi.

Komitenin raportörü olan Hollandalı milletvekili, Pegasus'u üreten NSO Group adlı firmanın yazılımı 14 AB ülkesinin hükümetlerine sattığını öğrendiklerini ifade etti.

Bunun İsrail hükümetinin verdiği ihracat lisanslarıyla satıldığını söyleyen In 't Veld, satışlarda şeffaflık olmadığı gerekçesiyle İsrail'e eleştiri yönelterek "Derhal tam şeffaflık sağlanmalı." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Milletvekili, Pegasus, Polonya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP milletvekillerinden Polonya ve İsrail'e casus yazılım eleştirisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: AP milletvekillerinden Polonya ve İsrail'e casus yazılım eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement