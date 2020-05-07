Avrupa Parlementosu binası ihtiyaç sahipleri için tahsis edildi - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu, Brüksel'de bir binasını korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları ve evsizlere sıcak yemek servisi yapılması için tahsis ederek hizmete açtı. AP Başkan yardımcısı binayı ziyaret ederek çalışmaları bizzat denetledi.

Avrupa Birliği'nin çeşitli kurumları korona virüs ile mücadele kapsamında farklı politikalar üretmeye devam ediyor. Ülkelere yönelik mali destek paketlerinin konuşulduğu bir ortamda farklı bir çıkış yapan Avrupa Parlamentosu, Brüksel'de bulunan bir binasını korona virüs ile mücadele eden sağlık personellerine ve evsiz insanlara sıcak yemek servisi yapılması için tahsis etti.

GÜNDE 500 KİŞİLİK TAZE SICAK YEMEK Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan binada günde 500 kişilik taze sıcak yemek çıkarılıyor. AP başkan yardımcısı da çalışmaları yerinde görmek ve denetlemek üzere binaya ziyarette bulundu. Bu arada AP Lüksemburg ve Strazburg şehrinde yer alan diğer yerleşkelerinde de Covid-19 ile mücadele kapsamında faaliyetlerde bulunulması için yer tahsis etti.

(İHA)