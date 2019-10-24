Son Dakika Haberleri: "Avrupa pazarına yönelik kısıtlamalardan ABD fayda sağlıyor"
Son Dakika Güncel 'Avrupa pazarına yönelik kısıtlamalardan ABD fayda sağlıyor'

"Avrupa pazarına yönelik kısıtlamalardan ABD fayda sağlıyor"

5 dakika önce

Rus petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, ABD'nin Avrupa'ya petrol sevkiyatını geçen yıl 2,5 kat artırdığını belirterek, "ABD petrolünün küresel pazar payındaki artış, çoğu zaman siyasi yöntemlerle sağlanıyor.

Rus petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, ABD'nin Avrupa'ya petrol sevkiyatını geçen yıl 2,5 kat artırdığını belirterek, "ABD petrolünün küresel pazar payındaki artış, çoğu zaman siyasi yöntemlerle sağlanıyor. Avrupa pazarına yönelik kısıtlamalardan en çok ABD fayda sağlıyor." dedi.

Seçin, İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel petrol talebinin 2040'a kadar artmasını beklediklerini kaydeden Seçin, "Talebi karşılayabilmek için petrol şirketlerinin üretimlerini 2030'a kadar günlük 30 milyon varil düzeyinde artırmaları gerekecek." ifadesini kullandı.

Petrolün, küresel enerji tüketimindeki payının 2040'a kadar yüzde 34'ten yüzde 30'a gerileyeceği öngörüsünde bulunan Seçin, küresel enerji piyasasında fiziksel tüketim hacmindeki büyüme göz önüne alındığında, bu dönemde petrol talebinin ise en az yüzde 10 artacağını söyledi.

Seçin, petrol piyasalarındaki istikrarsızlığın dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyadaki ticaret ve yaptırım çatışmaları büyüyor. Kurulan ekonomik bağlar yıkım sürecine girmiş durumda." diye konuştu.

ABD'nin yaptırımları kullanarak petrol piyasalarında avantaj sağladığına işaret eden Seçin, şunları kaydetti:

"ABD, Avrupa'ya petrol sevkiyatını geçen yıl 2,5 kat artırdı ve 23 milyon tona yükseltti. ABD petrolünün küresel pazar payındaki artış, çoğu zaman siyasi yöntemlerle, kilit oyuncuları saf dışı etmekle sağlanıyor. Avrupa pazarına yönelik kısıtlamalardan en çok ABD fayda sağlıyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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