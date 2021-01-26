Avrupa pazarından ümidinizi kesmeyin!

Türkiye'nin AB'den ayrılan İngiltere ile ticari ilişkiler kurması ve geçtiğimiz günlerde Almanya'nın da Türkiye'ye yakınlaşması çok önemli gelişmelerdi.

Türkiye, yalnızlaştırılmak istense de çıkarlarını düşünen bazı ülkeler karar değiştirerek Türkiye'ye yakınlık kurmaya başladı. Hatırlarsanız yaptırımlardan bahsediliyordu. Bu yaptırımlar, laftan öteye de geçemedi. Fransa'nın başı çektiği bazı ülkeler Türkiye'nin yaptığı her çalışmaya ve karara şiddetle karşı çıkarken bizler ise "Dostumuz yok" yorumları yapıyorduk.

Ancak AB'den ayrılan İngiltere'nin Türkiye ile ticari anlaşmalar yapması AB ülkelerinin dikkatini çekti. Özellikle Almanya'nın, Türkiye'ye yakınlaşması AB'nin Türkiye'ye bakışının en önemli özetidir. Geçtiğimiz günlerde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye'ye gelmesi, ilişkileri normalleştirme adına önemli bir adımdı.

Peki, neden Avrupa ülkeleri Türkiye'den vazgeçemedi? Bunun cevabı çok açık. Artık siyasilerin aldığı kararlar Avrupalı genç nüfusun büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüyor. Önceden Almanlar, hükümetlerinin aldığı kararlara harfiyen uyuyordu. Ancak günümüzde genç nüfus hükümetlerinin aldıkları kararları eleştirerek özgürlüklerini kısıtlayıcı kararlara da tepki gösteriyor. Hatırlarsanız pandemi döneminde AB kapılarını kapatıp kendi içindeki seyahatlere izin verdi. Almanya'da tatil için Yunanistan'a gidilmesi yönünde telkinler verildi. Bu telkinlere uyanların oranı ise çok düşüktü. İnsanlar, Yunanistan'a tatile gitmek yerine evlerinde oturdu.

İngiltere ve başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinin Türkiye'ye yakınlaşma isteği turizm anlamında Türkiye'ye önemli bir kazanç getirecektir. İlişkiler gelişirken, turizm sektörü de büyük bir gelişim gösterecektir. İlişkilerimizin iyi olduğu Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısını görüyoruz. İngiltere ve AB ile ilişkilerin normalleşmesi otomatikman turizme yansıyacak.

Bu noktada turizmcilerimize büyük görev düşüyor. Avrupa pazarından ümidimizi kesmemeliyiz. Avrupa pazarı Türkiye turizmi için olmazsa olmazdır. Avrupa pazarına yönelik yapılacak çalışmalar karşılığını bulacaktır. Çünkü, bireysel özgürlüklerini kısıtlayan siyasileri dinlemeyen Avrupalılar, "Hayat benim hayatımdır" diyerek her zaman sempati duydukları Türkiye'ye tatil yapmaya gelecektir. Türkiye ve Avrupa ülkeleri, ilişkileri normalleştirme çalışmaları önümüzdeki günlerde hız kazanacak.