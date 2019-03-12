Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyalasarı Açılış Öncesinde Artıda

Avrupa Piyalasarı Açılış Öncesinde Artıda

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları Salı günü açılış öncesi işlemlerde artıda hareket ederken, FTSE endeksi düğer endekslere göre yavaş kaldı.

Avrupa Piyalasarı Açılış Öncesinde Artıda, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları Salı günü açılış öncesi işlemlerde artıda hareket ederken, FTSE endeksi düğer endekslere göre yavaş kaldı.

Sterlinin diğer para birimlerine karşı değer kazanması üzerine, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda deniz aşırı ülkelerden dövizle işlem yapan şirketlerin kazançlarının görece olarak düşük kalması sebebiyle FTSE endeksinin artışı düşük kaldı.

Yatırımcılar, Birleşik Krallık Parlamentosu'ndaki siyasi grupların Başbakan Theresa May'ın Brexit ile ilgili görüşmelerinde, Kuzey İrlanda sınır anlaşması ile ilgili değişikliklere gösterecekleri tepkileri izliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.04,

CAC yüzde 0.4 ve

DAX yüzde 0.61 yükseldi.

Euro dolara karşı yüzde 0.11 kazanımla 1.12569 düzeeyine yükselirken sterlin karşısında yüzde 0.32 kayıpla 0.85221 düzeyine çekildi. Sterlin dolar karşısında yüzde 0.45 artışla 1.32097 düzeyinde. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:56 Kaynak: DHA

Sterlin, Londra, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum Farklı Statüde Sigorta Primi Ödeyenler Aylığa Etkisi Olmayan Primleri İade Alabiliyor

Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:31:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyalasarı Açılış Öncesinde Artıda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]