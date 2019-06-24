Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları ABD İran gerginlikleri etkisiyle düştü
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Avrupa piyasaları ABD İran gerginlikleri etkisiyle düştü

28 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve İran arasında yükselen gerginliklere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklaması etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Avrupa piyasaları ABD İran gerginlikleri etkisiyle düştü, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve İran arasında yükselen gerginliklere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklaması etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde düştü.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.17,
DAX yüzde 0.33 ve
CAC yüzde 0.07 düştü.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.07 artışla 1.1377 düzeyine ve sterlin yüzde 0.08 artışla 1ç2753 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:51 Kaynak: DHA
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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