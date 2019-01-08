Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi Hafif Yükseldi

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi Hafif Yükseldi

1 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak DHA) – Avrupa piyasaları, yatırımcıların Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin yeni gelişmeler ışığında açılış öncesi hafif yükseldi.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi Hafif Yükseldi, System.String[]
Deniz Kılınç/ İstanbul, 8 Ocak DHA) – Avrupa piyasaları, yatırımcıların Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin yeni gelişmeler ışığında açılış öncesi hafif yükseldi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May kabinesinin, Pazartesi günü tartışmalı Brexit anlaşmasının haftaya oylanacağını duyurmasının ardından hem Birleşik Krallık hem de AB'nin, Brexit anlaşmasında yer alan ve Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecinde uygulanacak olan 50'inci Madde'yi uzatmayı değerlendirdikleri belirtildi.

Veri gündeminde ise açılıştan önce açıklanan Almanya sanayi üretiminin ardından yatırımcıların odağında gün içinde açıklanacak olan Birleşik Krallık ev fiyatları ve AB tüketici güveni yer alıyor.

Avrupa piyasalarında açılış öncesinde;

       - FTSE100 yüzde 0.04,

       - DAX yüzde 0.09,

       - CAC40 yüzde 0.12 arttı.

Euro, TSİ 10: 06'da dolar karşısında yüzde 0.33 değer kaybederken 1.1439 eurodan, sterlin de ABD karşısında neredeyse hiç değişim göstermeyerek 1.2768 sterlinden işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:49 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
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