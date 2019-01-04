Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Yükseldi
2 saat önce
– Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin yetkililerin gelecek hafta ticari görüşmelere devam edeceği haberlerinin ardından yükseldi.
– Avrupa
piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD
ve Çin
yetkililerin gelecek hafta ticari görüşmelere devam edeceği haberlerinin ardından yükseldi.
ABD-Çin gelişmelerinin yanında yatırımcıların gün içinde açıklanacak olan Avrupa Birliği
enflasyon verisi ve Birleşik Krallık
ve Almanya
'daki PMI verilerine odaklanması bekleniyor.
Gelişmelere paralel olarak;
FTSE100 yüzde 0.70,
DAX yüzde 0.88,
CAC40 yüzde 0.82 arttı.
Euro dolar karşısında yüzde 0.09 değer kaybederken, TSİ 09: 41'de 1,1388 dolardan işlem gördü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:46 Kaynak: DHA
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