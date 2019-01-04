Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Yükseldi

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Yükseldi

2 saat önce

– Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin yetkililerin gelecek hafta ticari görüşmelere devam edeceği haberlerinin ardından yükseldi.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Yükseldi, System.String[]
Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin yetkililerin gelecek hafta ticari görüşmelere devam edeceği haberlerinin ardından yükseldi.

ABD-Çin gelişmelerinin yanında yatırımcıların gün içinde açıklanacak olan Avrupa Birliği enflasyon verisi ve Birleşik Krallık ve Almanya'daki PMI verilerine odaklanması bekleniyor.

Gelişmelere paralel olarak;

FTSE100 yüzde 0.70,

DAX yüzde 0.88,

CAC40 yüzde 0.82 arttı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.09 değer kaybederken, TSİ 09: 41'de 1,1388 dolardan işlem gördü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:46 Kaynak: DHA

Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
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