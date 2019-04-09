Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Düştü
1 saat önce
– Avrupa hisse sendi piyasaları, yatırımcıların Brexit ile ilgili haberlere odaklanmalarıyla, açılış öncesi işlemlerde düştü.
– Avrupa
hisse sendi piyasaları, yatırımcıların Brexit ile ilgili haberlere odaklanmalarıyla, açılış öncesi işlemlerde düştü. Birleşik Krallık
parlamentosu, Başbakan Theresa May
'in 12 Nisan'da gerçekleşecek olan anlaşmasız Brexit'in önüne geçmek adına termin tarihini ertelemesine zorlayan bir yasayı onayladı. May günün ilerleyen saalerinde Almanya
aşbakanı Angele Merken ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile görüşerek ülkenin Avrupa Birliği
'nden çıkışını ertelemek için destek isteyecek. May'in talebi Çarşamba
günü Avrupa Birliği zirvesinde görüşülecek.
gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
FTSE yüzde 0.19,
CAC yüzde 0.13 ve
DAX yüzde 0.33 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: DHA
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