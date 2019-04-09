Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Düştü

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Düştü

1 saat önce

– Avrupa hisse sendi piyasaları, yatırımcıların Brexit ile ilgili haberlere odaklanmalarıyla, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Düştü, System.String[]
Avrupa hisse sendi piyasaları, yatırımcıların Brexit ile ilgili haberlere odaklanmalarıyla, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Birleşik Krallık parlamentosu, Başbakan Theresa May'in 12 Nisan'da gerçekleşecek olan anlaşmasız Brexit'in önüne geçmek adına termin tarihini ertelemesine zorlayan bir yasayı onayladı. May günün ilerleyen saalerinde Almanya aşbakanı Angele Merken ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkışını ertelemek için destek isteyecek. May'in talebi Çarşamba günü Avrupa Birliği zirvesinde görüşülecek.

gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.19,

CAC yüzde 0.13 ve

DAX yüzde 0.33 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
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