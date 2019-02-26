Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Ekside

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Brexit seçeneklerini değerlendirdiği haberleriyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Brexit seçeneklerini değerlendirdiği haberleriyle açılış öncesi işlemlerde düştü.



Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği'nin (AB) 12 Mart tarihine kadar Brexit anlaşmasını onaylamaması durumunda, ülkenin birlikten ayrılışını erteleyeceği iddialarının yanında, İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn'in ikinci bir Brexit referandumuna itirazını geri çekmesinin, Brexit hakkındaki belirsizlikleri artırmasıyla piyasalar açılış öncesi işlemlerde eksiye döndü.



Groupe PSA'nın Peugeot markasını 28 yıl aradan sonra Kuzey Amerika pazarına sokacağı, ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mart tarihinde Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergilerini ertelemesi haberleri yatırımcıların odağı oldu.



Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;



DAX yüzde 0.42,



CAC yüzde 0.51 ve



FTSE yüzde 1.1 düştü. - İstanbul

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