Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Ekside

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Ekside

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Brexit seçeneklerini değerlendirdiği haberleriyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Ekside, System.String[]
– Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Brexit seçeneklerini değerlendirdiği haberleriyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği'nin (AB) 12 Mart tarihine kadar Brexit anlaşmasını onaylamaması durumunda, ülkenin birlikten ayrılışını erteleyeceği iddialarının yanında, İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn'in ikinci bir Brexit referandumuna itirazını geri çekmesinin, Brexit hakkındaki belirsizlikleri artırmasıyla piyasalar açılış öncesi işlemlerde eksiye döndü.

Groupe PSA'nın Peugeot markasını 28 yıl aradan sonra Kuzey Amerika pazarına sokacağı, ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mart tarihinde Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergilerini ertelemesi haberleri yatırımcıların odağı oldu.

Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

DAX yüzde 0.42,

CAC yüzde 0.51 ve

FTSE yüzde 1.1 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avrupa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazından Yeni Fotoğraflar Yayınlandı

Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:54:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Ekside
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]