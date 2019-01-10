Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü
1 saat önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları, artışla tamamlanan Çarşamba gününün ardından, açılış öncesi işlemlerde düştü.
– Avrupa hisse senedi piyasaları, artışla tamamlanan Çarşamba gününün ardından, açılış öncesi işlemlerde düştü.
Birleşik Krallık'ta yatırımcılar, Başkabakan Theresa May'in parlamentoda oylanacak olan Brexit anlaşması konusunda, anlaşmanın reddedilmesi durumunda yedek bir plan olmadığı için endişeliler.
ABD yatırımcıları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısı sonrasında oluşan iyimser hava, Çin'in yapısal konularda, ABD'yi memnun etmek için, ne kadar taviz vereceği endişeleri ile azalmaya başladı.
Gelişmelerin etkisiyle açılış öncesi işlemlerde Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle:
DAX yüzde 0.59,
CAC yüzde 0.51,
FTSE yüzde 0.33 düştü. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:04 Kaynak: DHA
Öğretmenin, Otizmli Çocuğu Yerde Sürüklediği Görüntüye Tepki Yağıyor
Hamaney'den ABD'li Yetkililere Hakaret
Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin
Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!