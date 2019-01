Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

– Yatırımcılar Brexit oylamasının sonucunun etkilerini beklerken, Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde düştü. Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May 'in hükümeti Çarşamba günü düzenlenen güven oylamasından olumlu sonuç aldı; ancak, yatırımcılar muhalefet lideri Jeremy Corbin'in farklı bir Brexit senaryosu için May ile görüşmeyi reddetmesiyle, endişelerini korudu.May, hükümetinin 2016 yılındaki referanduma saygı duyarak Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği 'nden ( AB ) planladığı üzre Mart ayının sonunda çıkacağını söylerken, kimi haberlere göre Brexit daha ileri bir tarihe ertelenebilir.Gelişmeler etkisiyle;FTSE yüzde 0.48,DAX yüzde 0.45 veCAC yüzde 0.47 düştü.Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1390 düzeyinde. Sterlin yüzde 0.05 kayıpla 1.2875 düzeyine çekildi. - İstanbul