Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

– Yatırımcılar Brexit oylamasının sonucunun etkilerini beklerken, Avrupa
hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde düştü. Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
'in hükümeti Çarşamba
günü düzenlenen güven oylamasından olumlu sonuç aldı; ancak, yatırımcılar muhalefet lideri Jeremy Corbin'in farklı bir Brexit senaryosu için May ile görüşmeyi reddetmesiyle, endişelerini korudu.
May, hükümetinin 2016 yılındaki referanduma saygı duyarak Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği
'nden (AB
) planladığı üzre Mart ayının sonunda çıkacağını söylerken, kimi haberlere göre Brexit daha ileri bir tarihe ertelenebilir.
Gelişmeler etkisiyle;
FTSE yüzde 0.48,
DAX yüzde 0.45 ve
CAC yüzde 0.47 düştü.
Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1390 düzeyinde. Sterlin
yüzde 0.05 kayıpla 1.2875 düzeyine çekildi. - İstanbul