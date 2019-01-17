Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

1 saat önce

– Yatırımcılar Brexit oylamasının sonucunun etkilerini beklerken, Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde düştü.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü, System.String[]
– Yatırımcılar Brexit oylamasının sonucunun etkilerini beklerken, Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde düştü.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in hükümeti Çarşamba günü düzenlenen güven oylamasından olumlu sonuç aldı; ancak, yatırımcılar muhalefet lideri Jeremy Corbin'in farklı bir Brexit senaryosu için May ile görüşmeyi reddetmesiyle, endişelerini korudu.

May, hükümetinin 2016 yılındaki referanduma saygı duyarak Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) planladığı üzre Mart ayının sonunda çıkacağını söylerken, kimi haberlere göre Brexit daha ileri bir tarihe ertelenebilir.

Gelişmeler etkisiyle;

FTSE yüzde 0.48,

DAX yüzde 0.45 ve

CAC yüzde 0.47 düştü.

Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1390 düzeyinde. Sterlin yüzde 0.05 kayıpla 1.2875 düzeyine çekildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:28:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]