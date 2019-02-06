Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

1 saat önce

–Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa seslenişi ve ülkeden gelen güçlü veriler etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü, System.String[]
–Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa seslenişi ve ülkeden gelen güçlü veriler etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

Gelişmelerin etkisiyle açılış önceis işlemlerde Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

DAX yüzde 0.08,

CAC yüzde 0.19 ve

FTSE yüzde 0.15 düştü.

Euro dolar karşısında yüzde 0.22 ve sterlin karşısında yüzde 0.1 değer kayberek sırasıyla 1.1388 ve 1.2940 değerlerine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:31 Kaynak: DHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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