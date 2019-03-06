Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü
27 dakika önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, Yatırımcıların Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) hakkındaki belirsizliklere odaklanmasıyla düştü.
– Avrupa
hisse senedi piyasaları Çarşamba
günü açılış öncesi işlemlerde, Yatırımcıların Birleşik Krallık
'ın Avrupa Birliği
'nden (AB
) ayrılmasına (Brexit) hakkındaki belirsizliklere odaklanmasıyla düştü.
Birleşik Krallık parlamentosunun Başbakan Theresa May
'in Brexit anlaşmasını onaylaması halinde Brexit'in erlenmesinin kaçınılmaz olacağı ve İtalya
'nın, Çin
'in "Kemer
ve Yol" küresel yatırım girişimini resmi olarak destekleyen ilk G7
ülkesi olacağı haberleri de yatırımcıların odağında oldu.
Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle;
DAX yüzde 0.19,
CAC yüzde 0.12 ve
FTSE yüzde 0.09 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:35 Kaynak: DHA
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