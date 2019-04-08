Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa bankacılık yetkililerinin, Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşmesiyle ilgili taleplerini açıklamasıyla, açılış öncesi işlemlerde haftaya düşüşle başladı.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa bankacılık yetkililerinin, Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşmesiyle ilgili taleplerini açıklamasıyla, açılış öncesi işlemlerde haftaya düşüşle başladı.

Yetkililer, iki bankanın birleşmesi için, iki şirketin de başarılı bir birleşme için kaç kişiyi işten çıkarmayı planladıklarına dair detaylı bir rapor talep etti.

Bunun yanında, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ülkenin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmasa bile çıkacağını açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senbedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.25,

DAX yüzde 0.49 ve

CAC yüzde 0.18 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 kazanımla 1.1226 düzeyine yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:47 Kaynak: DHA

Deutsche Bank, Commerzbank, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 13:02:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]