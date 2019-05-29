Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları açılış öncesinde düştü
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Avrupa piyasaları açılış öncesinde düştü

13 dakika önce

– Gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel ticaret savaşı endişelerinin devam etmesiyle Avrupa hisse senedi piyasaları düştü.

Avrupa piyasaları açılış öncesinde düştü, System.String[]
– Gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel ticaret savaşı endişelerinin devam etmesiyle Avrupa hisse senedi piyasaları düştü.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Birleşik Krallık'ı Avrupa Birliği'nden çıkışında liderlik edemeyeceği için üzüntüsünü dile getirmesi ardından, anlaşmasız bir Brexit riskinin giderek arttığını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.62,
DAX 0.84 ve
CAC yüzde 1.12 düştü.
Euro, dolar karşısında hafif düşüşle 1.1160 düzeyine gerilerken, sterlin bir değişim göstermeyerek 1.2657 dolar düzeyinde sabit kaldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:21 Kaynak: DHA
Ekonomi
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