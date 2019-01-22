Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte

12 dakika önce

Avrupa hisse senedi piyasaları, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısının başlaması beklenirken, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısının başlaması beklenirken, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Davos'taki "Küreselleşme 4.0: Küreselleşme 4.0: Dördüncü Endüstri Devrimi Çağı'nda Yeni Mimariyi Şekillendirme" başlıklı toplantıda ekonomistler, iş dünyası liderleri ve politikacılar bir araya gelecek.

Bunun yanında, yatırımcılar Almanya'dan ekonomik hassasiyet verisi ve Birleşik Krallık'tan işsizlik ve kamu söktörünün borçlanma verilerini bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

DAX yüzde 0.40,

CAC yüzde 0.41,

FTSE yüzde 0.34 düştü.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.14 kazanımla 1.13524 düzeyine, sterlin de yüzde 0.16 kazanımla 1.2873 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Ekonomi
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