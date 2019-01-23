Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte

13 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki toplantısı sürerken, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte, System.String[]
– Avrupa hisse senedi piyasaları, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki toplantısı sürerken, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Washington'ın, iki hafta sonra yapılacak müzakereler öncesinde, Pekin'in hafta sonu bakanlık düzeyinde ticaret görüşmeleri için hazırlık yapma önerisini reddettiği haberleri etkisiyle yatırımcılar ihtiyatlı alım satımlara hazırlanıyorlar. Bunun yanında Beyaz Saray Sözcüsü Larry Kudlow, Pekin'den bir davet geldiğini iddia eden haberleri yalanladı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

       - FTSE yüzde 0.40,

       - CAC yüzde 0.46 ve

       - DAX yüzde 0.43 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.13 kazanımla 1.1366 düzeyinden, sterlin de yüzde 0.08 kazanımla 1.2962 düzeyinden işlem görüyor - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:31 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya, İran'ın Ünlü Hava Yolu Şirketini Yasakladı Teknoloji Devi Sony, Brexit Nedeniyle Avrupa Genel Merkezini Londra'dan Taşıyacak

Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid Deplasmanında Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:44:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]