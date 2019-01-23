Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki toplantısı sürerken, açılış öncesi işlemlerde düştü.

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki toplantısı sürerken, açılış öncesi işlemlerde düştü.



Washington'ın, iki hafta sonra yapılacak müzakereler öncesinde, Pekin'in hafta sonu bakanlık düzeyinde ticaret görüşmeleri için hazırlık yapma önerisini reddettiği haberleri etkisiyle yatırımcılar ihtiyatlı alım satımlara hazırlanıyorlar. Bunun yanında Beyaz Saray Sözcüsü Larry Kudlow, Pekin'den bir davet geldiğini iddia eden haberleri yalanladı.



Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;



- FTSE yüzde 0.40,



- CAC yüzde 0.46 ve



- DAX yüzde 0.43 düştü.



Euro, dolar karşısında yüzde 0.13 kazanımla 1.1366 düzeyinden, sterlin de yüzde 0.08 kazanımla 1.2962 düzeyinden işlem görüyor - İstanbul

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