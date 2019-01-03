Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Hafif Geriledi

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Hafif Geriledi

30 dakika önce

– Avrupa'da hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, ekonomik yavaşlama endişeleri ve Çin, Avrupa ve ABD'den gelen zayıf veriler etkisiyle, yüzde 0.5 üzerinde çekildi.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Hafif Geriledi, System.String[]
Avrupa'da hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, ekonomik yavaşlama endişeleri ve Çin, Avrupa ve ABD'den gelen zayıf veriler etkisiyle, yüzde 0.5 üzerinde çekildi.

DAX yüzde 0.77, CAC 40 yüzde 0.86 ve FTSE 100 yüzde 0.63 düştü.

Euro dolar karşısında yüzde 0.26 değer kazanarak 1.1744 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:29 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi
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