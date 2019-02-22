Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABd ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçlarını beklerken, karışık seyirde.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABd ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçlarını beklerken, karışık seyirde.

Günün ilerleyen saatlerinde Çin Başbakanı Liu He, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Daha önce yayınlanan haberlere göre, Çin, ABD'ye yıllık 30 milyar dolarlık tarım ürünü satın almak için bir  anlaşma teklif etmek istiyor.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

DAX yüzde 0.05 ve

CAC yüzde 0.09 düşerken,

FTSE yüzde 0.19 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 kazanımla 1.1345 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:23 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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