Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde Brexit ertelemesi etkisiyle karışık.Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının ülke parlamentosunda onaylanması halinde birlikten 1 Haziran tarihinde çıkabileceklerini söyledi.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde Brexit ertelemesi etkisiyle karışık.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının ülke parlamentosunda onaylanması halinde birlikten 1 Haziran tarihinde çıkabileceklerini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.11 düştü,

CAC yüzde 0.29 yükseldi ve

DAX bir değşim göstermedi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:24 Kaynak: DHA
Theresa May, Avrupa, Ekonomi
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