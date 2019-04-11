Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık
1 saat önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde Brexit ertelemesi etkisiyle karışık.Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının ülke parlamentosunda onaylanması halinde birlikten 1 Haziran tarihinde çıkabileceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:24 Kaynak: DHA
– Avrupa
hisse senedi piyasaları Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde Brexit ertelemesi etkisiyle karışık. Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
, Brexit anlaşmasının ülke parlamentosunda onaylanması halinde birlikten 1 Haziran tarihinde çıkabileceklerini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
FTSE yüzde 0.11 düştü,
CAC yüzde 0.29 yükseldi ve
DAX bir değşim göstermedi. - İstanbul
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