Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık
1 saat önce
Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin belli olması beklenirken karışık.Birleşik Krallık'ta Boris Johnson'ın partinin başına geçmesi öngörülürken, kazanan aday daha sonra Theresa May'in yerine geçerek ülkenin Başbakanı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
– Avrupa
hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık
'ta Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin belli olması beklenirken karışık.
Birleşik Krallık'ta Boris Johnson
'ın partinin başına geçmesi öngörülürken, kazanan aday daha sonra Theresa May
'in yerine geçerek ülkenin Başbakanı olacak.
Yatırımcıların odağında ayrıca Ortadoğu'daki gerginlikler ve İtalya
'da koalisyon hükümetindeki ayrılık tehditleri var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.08 yükselirken,
DAX yüzde 0.12 ve
CAC yüzde 0.11 düştü.
- İstanbul
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