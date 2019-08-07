Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık
1 saat önce
Avrupa hisse senedi piyasaları açıklanan kazanç raporları ve ticaret savaşı gerginlikleri etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde karışık.Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: FTSE yüzde 0.18 düşerken,DAX yüzde 0.52 veCAC yüzde 0.33 yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:03 Kaynak: DHA
– Avrupa
hisse senedi piyasaları açıklanan kazanç raporları ve ticaret savaşı gerginlikleri etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde karışık.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.18 düşerken,
DAX yüzde 0.52 ve
CAC yüzde 0.33 yükseldi.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.03 kayıpla 1.11958 düzeyine gerilerken, sterlin yüzde 0.06 artışla 1.21744 düzeyine yükseldi.
- İstanbul
Sessiz gol sevinci ile alkışlanmıştı! Sebebini anlattı ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Trabzonlular Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyor: Oğlum gibi severdim onu Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum