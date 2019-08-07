Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık
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Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık

1 saat önce

Avrupa hisse senedi piyasaları açıklanan kazanç raporları ve ticaret savaşı gerginlikleri etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde karışık.Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: FTSE yüzde 0.18 düşerken,DAX yüzde 0.52 veCAC yüzde 0.33 yükseldi.

Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları açıklanan kazanç raporları ve ticaret savaşı gerginlikleri etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde karışık.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.18 düşerken,
DAX yüzde 0.52 ve
CAC yüzde 0.33 yükseldi.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.03 kayıpla 1.11958 düzeyine gerilerken, sterlin yüzde 0.06 artışla  1.21744 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:03 Kaynak: DHA
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