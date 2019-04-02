Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yatay

– Avrupa hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık'ın Brexit anlaşması için bir çözüm bulma konusunda yaşanan sıkıntılar etkisiyle açılış öncesinde karışık seyirde.

– Avrupa hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık'ın Brexit anlaşması için bir çözüm bulma konusunda yaşanan sıkıntılar etkisiyle açılış öncesinde karışık seyirde.



Pazartesi günü birleşik Krallık milletvekillerinin Başbakan Theresa May'in anlaşmasına alternatif olabilecek dört ayrı önergeyi reddetmeleriyle, 12 Nisan'a ertelenen Brexit termin süresi yaklaşırken ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkma ihtimali artıyor.



Yatırımcılar, bugün açıklanacak olan Avrupa Birliği üretici fiyatlarını ve Birleşik Krallık inşaat verilerini bekliyorlar.



Avrupa hisse sendi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde FTSE yüzde 0.25 yükselirken, CAC ve DAX yatay.



Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 değer kaybıyla 1.1202 düzeyine geriledi. - Istanbul

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