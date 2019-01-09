Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağı hakkındaki iyimserlik etkisiyle yükseldi.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağı hakkındaki iyimserlik etkisiyle yükseldi.

İki gün sürmesi planlanan ticaret görüşmelerinin üçüncü güne uzatılması sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantı hakkında övgüyle konuşması, Çin tarafından gelen, iki tarafında ticaret gerginliklerine bir son vermek isteği yönündeki açıklamalar ve Apple CEO'su Tim Cook'un iyimserlik belirten ifadeleri olumlu sonuçlar alınacağı konusunda iyimserliği artırdı.

Yatırımcılar bugün Almanya ticaret dengesi ve Avrupa Birliği (AB) işsizlik oranı verilerini bekliyor.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesinde;

       - FTSE yüzde 0.85,

       - DAX yüzde 0.97,

       - CAC yüzde 0.78 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.17 kazanımla 1.146 düzeyinde. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:32 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
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