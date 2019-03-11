Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, güne Almanya'dan gelecek ekonomik veriler ve Brexit odaklı başlarken, açılış öncesi işlemlerde yükselişte.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları, güne Almanya'dan gelecek ekonomik veriler ve Brexit odaklı başlarken, açılış öncesi işlemlerde yükselişte.

Almanya resmi istatistik kurumu Destatis verilerine göre, ülkenin sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 0.8 düşerken, ülkenin cari fazlası 18.5 milyar euroya geriledi.

Brexit cephesinde ise, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Başbakan Theresa May'in, milletvekillerinin anlaşmayı onaylamak için istedikleri değişiklikleri Avrupa Birliği ile görüşmediği için Brexit anlaşmasının Salı günü ikinci kez reddedilmesi bekleniyor. Bunun yanında kimi muhafazakar milletvekilleri May'i ikinci bir yenilgiyi engellemek amacıyla oylamayı iptal etme çağrısı yaptılar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

FTSE yüzde 0.67,

DAX yüzde 0.39 ve

CAC yüzde 0.549 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.16 kazanımla 1.1249 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: DHA

Almanya, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar MB – Cari İşlemler Açığı Ocak'ta 813 Milyon Dolara Geriledi (2)

Cari İşlemler Dengesi Ocak'ta 813 Milyon Dolar Açık Verdi Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:55:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]