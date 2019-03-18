Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

38 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Salı günü açıklayacağı üçüncü Brexit planı oylamasını beklerken yükseldi.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
– Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Salı günü açıklayacağı üçüncü Brexit planı oylamasını beklerken yükseldi.

Almanya'da, ülkenin en büyük iki bankasının birleşme görüşmelerinin başlaması da hisse senedi piyasalarındaki artışa destek oldu.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

-FTSE yüzde 0.37,

DAX yüzde 0.09 ve

CAC yüzde 0.13 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.22 kazanımla 1.1349 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:33 Kaynak: DHA

Theresa May, Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
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