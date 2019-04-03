Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

12 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Brexit belirsizliklerine rağmen yükseldi.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Brexit belirsizliklerine rağmen yükseldi. Avrupa Birliği (AB) Rekabet Müfettişi Margrethe Vestager, belirli konuları tekrar gözden geçirmek gerekiyorsa, Brexit'in ertlenmesinde bir risk olmadığını söylemesi ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in milletvekillerinin sorularını yanıtlamak için parlamentoyu ziyaret edeceği haberleri piyasalarda görülen artışa destek oldu.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

DAX yüzde 0.67 ve

CAC yüzde 0.81 yükselirken,

FTSE yatay. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:03 Kaynak: DHA

Ekonomi
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