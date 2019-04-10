Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Brexit endişelerinin hafiflemesiyle yükseldi.

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Brexit endişelerinin hafiflemesiyle yükseldi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü bir araya geldikleri Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit'i erteleme planını kabul ettiler.



Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle;



DAX yüzde 0.18 ve



CAC yüzde 0.19 yükselirken,



FTSE bir değişim göstermedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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