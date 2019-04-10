Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Brexit endişelerinin hafiflemesiyle yükseldi.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
– Avrupa hisse senedi piyasaları, Brexit endişelerinin hafiflemesiyle yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü bir araya geldikleri Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit'i erteleme planını kabul ettiler.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle;

DAX yüzde 0.18 ve

CAC yüzde 0.19 yükselirken,

FTSE bir değişim göstermedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:03 Kaynak: DHA
Angela Merkel, Almanya, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu! AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:39:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]