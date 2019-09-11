Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi
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Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi

29 dakika önce

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), para politikasında gevşeme beklenen faiz kararı öncesinde yükseldi.

Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi, System.String[]

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), para politikasında gevşeme beklenen faiz kararı öncesinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle:

FTSE yüzde 0.34,

DAX yüzde 0.49 ve

CAC yüzde 0.12 yükseldi.

Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.07 artışla 1.10511 ve yüzde 0.13 artışla 1.23649 düzeylerine yükseldi.

- İstanbul

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:00 Kaynak: DHA
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