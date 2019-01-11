Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükselişte

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükselişte

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, yatırımcıların yaklaşan Brexit oylaması ve ilgili diğer gelişmelere odaklanmasıyla yükseldi.

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– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, yatırımcıların yaklaşan Brexit oylaması ve ilgili diğer gelişmelere odaklanmasıyla yükseldi.

Birleşik Krallık milletvekillerinin Başbakan May ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki imzalanan anlaşmayı onaylayıp onaylamayacakları konusunda henüz net bir bilgi yok.

Avrupa hisse sendi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

FTSE yüzde 0.30,

DAX yüzde 0.30 ve

CAC yüzde 0.10 yükseldi.

Euro dolar karşısında yüzde 0.27 kazanımla, 1.1429'dan işlem görürken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.13 değerlenerek 1.2761'den işlem gördü.

The Guardian'ın haberine göre, Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) anlaşmasız bir Brexit'in, binlerce istihdamın riske gireceği uyarısı yaptı.

CBI'dan yapılan açıklamada, anlaşmasız Brexit'in, ülke gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 8'e varan oranda kayba neden olacağı ve buna bağlı olarak ağır ekonomik sonuçların ortayla çıkacağına dikkat çekildi.

Parlamenterlerin, Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını desteklemeye çağrıldığı CBI açıklamasında, mevcut anlaşmanın uygulanacak geçiş dönemi ile işletmelerin çalışmaya devam edebileceleri bir "çözüm" sunduğunu vurguladı.

CBI Genel Direktörü Carolyn Fairbairn, bugün Bristol'da yapacağı bir konuşmada, Parlamento'nun, May'in Brexit anlaşmasına onay vermemesi durumunda ise, anlaşmasız Brexit'ten kaçınmayı ve Britanya'da istidamın güvenceye alınmasını sağlayacak planların derhal ortaya konması gerektiğini vurgulayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:39 Kaynak: DHA

Theresa May, Avrupa, Ekonomi
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