Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükselişte

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükselişte

1 saat önce

– Avrupa hisse sendi piyasaları Salı günü açılış öncesinde, anlaşmasız bir Brexit endişeleri ve Çin verileri etkisiyle kötüleşen küresel ekonomik görünüm etkisiyle yükseldi.

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükselişte, System.String[]
– Avrupa hisse sendi piyasaları Salı günü açılış öncesinde, anlaşmasız bir Brexit endişeleri ve Çin verileri etkisiyle kötüleşen küresel ekonomik görünüm etkisiyle yükseldi.

Pek çok firma, Çin'in ekonomik büyümesindeki yavaşlamayı ve kötüleşen makroekonomik durumları göstererek, ekonomik öngörülerini düşürdü.

Bununla birlikte, Birleşik Krallık hükümeti Brexit anlaşması için destek arıyor.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

DAX yüzde 0.07 ve

FTSE yüzde 0.33 artarken,

CAC bir değişim göstermedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 kazanımla 1.1435 değerinden, sterlin yüzde 0.07 kazanımla 1.3154 değerinden işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:41 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi
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