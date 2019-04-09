Avrupa Piyasaları Açılış Sonrasında Karışık
2 saat önce
– Açılış öncesi işlemlerde ekside olan Avrupa hisse senedi piyasaları açılış sonrası işlemlerde karışık seyirde.
– Açılış öncesi işlemlerde ekside olan Avrupa
hisse senedi piyasaları açılış sonrası işlemlerde karışık seyirde. Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
'in Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ve Franbsa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile görüşerek ğlkenin Avrupa Birliği
'nden ayrılış tarihinini 12 Nisan Cuma gününden, 30 Haziran tarihine ertelenmesini isteyecek. Bunun yanında Birleşik Krallık hükümeti muhalefet ile bir anlşamaya vararak May'in Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanması için çalışıyor.
Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın gümrük birliğini kabuyl etmesi halinde AB
'nin mevcut politik beyannamelerinde değişikliğe gidebileceğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
FTSE yüzde 0.03 ve
CAC yüzde 0.1 artarken,
DAX yüzde 0.07 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:45 Kaynak: DHA
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