Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları açılışta düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa piyasaları açılışta düştü

1 saat önce

Çin hisse senedi piyasalarında görülen düşüşün ardından yatırımcılarda izlenen seyre paralel olarak Avrupa hisse senedi piyasaları güne ekside başladı.

Avrupa piyasaları açılışta düştü, System.String[]

Çin hisse senedi piyasalarında görülen düşüşün ardından yatırımcılarda izlenen seyre paralel olarak Avrupa hisse senedi piyasaları güne ekside başladı.

Saudi Aramco'nun petrol tesislerine kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan drone saldırısı sonrası petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin izlendiği Avrupa piyasalarında hafif düşüş görüldü.

Bunun yanında yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Gelişmelerin ardından Avrupa hisse senedi piyasalarında;

FTSE yüzde 0.2

DAX yüzde 0.1

CAC yüzde 0.04 düştü.

Euro dolar karşısında yatay seyrederek 1.10038 dolardan işlem görürken, sterlin karşısında da yüzde 0.1 artışla 0.88615 sterlinden işlem gördü. Sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.08 düşüşle 1.24177 dolara geriledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco açıklaması: Tesisi vuranlara karşılık vereceğiz
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye için AİHM'e gidiyor Galatasaray'ın Avrupa maçlarından sponsoru THY oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:53:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları açılışta düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]