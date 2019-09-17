Avrupa piyasaları açılışta düştü

Çin hisse senedi piyasalarında görülen düşüşün ardından yatırımcılarda izlenen seyre paralel olarak Avrupa hisse senedi piyasaları güne ekside başladı.

Saudi Aramco'nun petrol tesislerine kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan drone saldırısı sonrası petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin izlendiği Avrupa piyasalarında hafif düşüş görüldü.

Bunun yanında yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Gelişmelerin ardından Avrupa hisse senedi piyasalarında;

FTSE yüzde 0.2

DAX yüzde 0.1

CAC yüzde 0.04 düştü.

Euro dolar karşısında yatay seyrederek 1.10038 dolardan işlem görürken, sterlin karşısında da yüzde 0.1 artışla 0.88615 sterlinden işlem gördü. Sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.08 düşüşle 1.24177 dolara geriledi.