Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılışta Yükseldi

Avrupa Piyasaları Açılışta Yükseldi

1 saat önce

– Avrupa'da yatırımcılar Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine ilişkin gelişmeleri takip ederken, piyasalar güne artışla başladı.

Avrupa Piyasaları Açılışta Yükseldi, System.String[]
Avrupa'da yatırımcılar Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine ilişkin gelişmeleri takip ederken, piyasalar güne artışla başladı.

Medyada yer alan son haberler, AB'nin Birleşik Krallık'a Brexit'in ertelenmesi için 12 aylık "esnek" bir ayrılma teklifinde bulunacağını ve böylece Birleşik Krallık Parlamentosu'nun bir Brexit anlaşmasını onaylaması durumunda ülkenin AB'den erken ayrılabileceğini öne sürdü. Ayrıca, açılış öncesi açıklanan Almanya sanayi üretiminin aylık bazda yükseldiği görüldü.

Gelişmelerin etkisiyle Avrupa piyasalarında açılışta;

FTSE yüzde 0.14,

CAC yüzde 0.15 artarken

DAX bir değişim göstermedi.

Euro, TSİ 11: 17'de dolar karşısında yüzde 0.07 artarak 1,1227 dolardan işlem gördü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:53 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Fener Ol Kampanyası Başladı! İşte Detaylar Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi İş Üstünde Yakalanan Tırnakçıdan Pişkin Sözler: 40 Yıldır Yapıyorum Kardeşim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:57:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Açılışta Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]