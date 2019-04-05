Avrupa Piyasaları Açılışta Yükseldi
1 saat önce
– Avrupa'da yatırımcılar Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine ilişkin gelişmeleri takip ederken, piyasalar güne artışla başladı.
– Avrupa
'da yatırımcılar Birleşik Krallık
'ın Avrupa Birliği
'nden ayrılma sürecine ilişkin gelişmeleri takip ederken, piyasalar güne artışla başladı.
Medyada yer alan son haberler, AB
'nin Birleşik Krallık'a Brexit'in ertelenmesi için 12 aylık "esnek" bir ayrılma teklifinde bulunacağını ve böylece Birleşik Krallık Parlamentosu'nun bir Brexit anlaşmasını onaylaması durumunda ülkenin AB'den erken ayrılabileceğini öne sürdü. Ayrıca, açılış öncesi açıklanan Almanya
sanayi üretiminin aylık bazda yükseldiği görüldü.
Gelişmelerin etkisiyle Avrupa piyasalarında açılışta;
FTSE yüzde 0.14,
CAC yüzde 0.15 artarken
DAX bir değişim göstermedi.
Euro, TSİ 11: 17'de dolar karşısında yüzde 0.07 artarak 1,1227 dolardan işlem gördü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:53 Kaynak: DHA
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