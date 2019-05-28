Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları AP seçimleri sonrasında yükseldi

Avrupa piyasaları AP seçimleri sonrasında yükseldi

2 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların dokuzuncu Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarını sindirmeleriyle açılış öncesi işlmelerde yükseldi.

Avrupa piyasaları AP seçimleri sonrasında yükseldi, System.String[]
– Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların dokuzuncu Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarını sindirmeleriyle açılış öncesi işlmelerde yükseldi.
Avrupa Parlamentosu seçimleri, geleneksel merkez sağ ve merkez sol grupların zayıflaması ve Birleşik Krallık, İtalya, Polonya ve Macaristan'da Avrupa Birliği karşıtı partilerin güçlenmesiyle sonuçlandı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.42,
DAX yüzde 0.28 ve
CAC yüzde 0.28 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.05 kayıpla 1.1186 dolar düzeyine geriledi.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:49 Kaynak: DHA
İtalya, Birleşik Krallık, Macaristan, Avrupa, Ekonomi
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