Avrupa Piyasaları Brexit Anlaşması Oylaması Öncesinde Karışık
54 dakika önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde Brexit ile gelişmeler beklenirken karışık seyirde.
– Avrupa
hisse senedi piyasaları açılış öncesinde Brexit ile gelişmeler beklenirken karışık seyirde. Birleşik Krallık
Parlamentosu Başkanı John Bercow, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağı uyarısı yaptı. Parlamento, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May
'in Avrupa Birliği
(AB
) ile yaptığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti.
Brexit Bakanı Stephen Barclay, günü erken saatlerinde üçüncü oylamanın bu hafta gerçekleştirilimesinin düşüşk bir olasılık olduğunu, ancak hükümetin Bercow ile görüşerek bir oylamaya daha izin verilmesini isteyeceğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
FTSE yüzde 0.14 ve
CAC yüzde 0.11 düşerken,
DAX yüzde 0.07 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.12 artışla 1.32273 düzeyine yükseldi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:05 Kaynak: DHA
Şenol Güneş, 15 Yıl Aradan Sonra Milli Takım Eşofmanlarını Giydi
Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a Transfer Olacağı İddiası Üzerine Yıldız İsmin Menajerinden Açıklama Geldi
Şenol Güneş, A Milli Takım ile İlk Antrenmanına Çıktı
Fenerbahçe'de Sezon Sonu 8 İsim Yolcu