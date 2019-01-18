Avrupa Piyasaları Brexit Endişelerine Rağmen Açılış Öncesinde Yükseldi
52 dakika önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Brexit konusundaki endişelere rağmen yükseldi.
– Avrupa
hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Brexit konusundaki endişelere rağmen yükseldi.
Birleşik Krallı Başbakanı Theresa May
, Perşembe günü anlaşmasız bir Brexit'i gözardı etmenin imkansız olduğunu söylerken, bir başbakanlık sözcüsü 50. Madde'ye dayanarak, Brexit için sürenin uzaltılması olasılığının bir seçenek olmadığını belirtti.
Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;
DAX yüzde 0.64,
CAC yüzde 0.62 ve
FTSE yüzde 0.49 yükseldi.
Dolar karşısında, euro bir değişim göstermezken, sterlin yüzde 0.09'luk kayıpla 1.2976 düzeyine çekildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:21 Kaynak: DHA
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