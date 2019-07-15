Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları Brexit gelişmeleri etkisiyle açılış öncesinde karışık
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa piyasaları Brexit gelişmeleri etkisiyle açılış öncesinde karışık

2 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde yatırımcıların Brexit gelişmelerine odaklanmasıyla karışık.Brileşik Krallık Başbakanlığının güçlü adayı Boris Johnson, göreve geldiğinde, diğer ülkeleri de teşvik etmek amacıyla, ABD ile bir ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.

Avrupa piyasaları Brexit gelişmeleri etkisiyle açılış öncesinde karışık, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde yatırımcıların Brexit gelişmelerine odaklanmasıyla karışık.
Brileşik Krallık Başbakanlığının güçlü adayı Boris Johnson, göreve geldiğinde, diğer ülkeleri de teşvik etmek amacıyla, ABD ile bir ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.
Diğer yandan, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond anlaşmasız bir Brexit olması durumunda, ülkenin Avrupa Birliği ile ticaret yapamayacağını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.05 düşerken,
DAX yüzde 0.17 ve
CAC yüzde 0.19 arttı.
Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla 1.12721 ve 1.25675 düzeylerinde yatay.


- İstanbul
Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve AB üyesi ülkelerin tehditlerine cevap verdi: Ne ise senin yaptırımın yap İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliğini uyardı: Uymazlarsa bizde uymayız Sınırda büyük yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları Brexit gelişmeleri etkisiyle açılış öncesinde karışık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]