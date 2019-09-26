Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları brexit gelişmeleri etkisiyle düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa piyasaları brexit gelişmeleri etkisiyle düştü

2 saat önce

Avrupa hisse senedi piyasaları güne, yatırımcıların ticaret ve Brexit gelişmelerine odaklanmalarıyla hafif düşüşle başladı.

Avrupa piyasaları brexit gelişmeleri etkisiyle düştü, System.String[]

Avrupa hisse senedi piyasaları güne, yatırımcıların ticaret ve Brexit gelişmelerine odaklanmalarıyla hafif düşüşle başladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson üzerinde uzlaşılan anlaşmanın millet vekilleri tarafından oylanacağının sözünü verdi.

Gelişmeler etkisiyle

FTSE yüzde 0.02,

DAX yüzde 0.02 ve

CAC yüzde 0.18 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 kazanımla 1.09542 düzeyine yükseldi.

- İstanbul

Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de kurulan Biçen Sosyal Tesisleri göz kamaştırıyor
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 13:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları brexit gelişmeleri etkisiyle düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]