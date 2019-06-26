Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları Brexit odağında düştü
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Avrupa piyasaları Brexit odağında düştü

43 dakika önce

– Avrupa hisse senei piyasaları Çarşamba gününe, ticaret ve Brexit gelişmeleriyle, düşüşle başladı.

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–   Avrupa hisse senei piyasaları Çarşamba gününe, ticaret ve Brexit gelişmeleriyle, düşüşle başladı.
Birleşik Krallık'tan gelen açıklamada, Yeni Başbakan'ın, Muhafazakar Parti liderinin seçiminden sonra, 24 Temmuz tarihinde görevi devralacağı duyuruldu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.07,
DAX yüzde 0.22 ve
CAC yüzde 0.15  düştü.
Dolar karşısında, euro bir değişim göstermeyerek, 1.1363 düzeyinde sabit kalırken, sterlin yüzde 0.14 artışla 1.2670 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
ticaret, çarşamba, brexit, avrupa, Ekonomi
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