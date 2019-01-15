Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Brexit Oylaması Beklenirken Yükseldi

Avrupa Piyasaları Brexit Oylaması Beklenirken Yükseldi

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Birleşik Krallık parlamentosunda Brexit anlaşmasının oylanması öncesinde yükseldi.

Avrupa Piyasaları Brexit Oylaması Beklenirken Yükseldi, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Birleşik Krallık parlamentosunda Brexit anlaşmasının oylanması öncesinde yükseldi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in anlaşmasının, May'in kendi partisinden dahi eleştiri alması nedeniyle, Parlamento'dan onay alma şansı düşük görülüyor.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Lideri Andrea Leadson, May'in Brexit oylamasında yeterli oyu alamaması durumunda, Başbakan Theresa May'in üç gün içinde Parlamento'yu B planı hakkında bilgilendirmesını zorunlu tutan yasanın onaylandığını duyurmuştu.

May, daha önce yaptığı bir açıklamada, Brexit anlaşmasının onaylanmaması durumunda, ikinci bir Brexit oylamasına gidileceğini söylemişti.

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde:

       - FTSE yüzde  0.61,

       - DAX yüzde 0.82,

       - CAC yüzde 0.68 yükseldi.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.06 ve sterlin yüzde 0.21 yükselerek sırasıyla 1.1475 ve 1.2897 düzeylerine yükseldiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:55 Kaynak: DHA

Ekonomi
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