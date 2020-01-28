Avrupa piyasaları coronavirüs endişelerine karşın yükselişle açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa piyasaları coronavirüs endişelerine karşın yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa piyasaları coronavirüs endişelerine karşın yükselişle açıldı

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan coronavirüsün Almanya'da da belirlenmesine karşın Avrupa piyasaları güne yükselişle başladı.

Avrupa piyasaları coronavirüs endişelerine karşın yükselişle açıldı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan coronavirüsün Almanya'da da belirlenmesine karşın Avrupa piyasaları güne yükselişle başladı. Çin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin 82 kişiye ulaştığı bildirildi.

Avrupa'daki iki şirket de dördüncü çeyrek gelirlerini açıkladı; Almanya merkezli yazılım şirketi SAP, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) göre açıkladıkları rapora göre gelirin yıllık yüzde 8.0 artarak 8 milyar euroya yükseldiğini bildirdi.

Hollanda merkezli elektronik şirketi Phlips de gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.0 artarak 6 milyar euroya ulaştığını duyurdu.

Almanya'da DAX Endeksi güne yüzde 0.52 artıda başlarken, Paris'te CAC40 Endeksi de açılışta yüzde 0.50 yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100), haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.55 artışla 120 bin 816 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.74 artışla 176 bin 405 puanda açıldı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlardan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de vakası yok
Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin" Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama İsrailli İstihbarat Subayından koronavirüsle ilgili şoke eden iddia: Virüs, biyolojik silah laboratuvarlarında ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:24:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa piyasaları coronavirüs endişelerine karşın yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]