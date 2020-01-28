Avrupa piyasaları coronavirüs endişelerine karşın yükselişle açıldı

Çin'de ortaya çıkan coronavirüsün Almanya'da da belirlenmesine karşın Avrupa piyasaları güne yükselişle başladı. Çin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin 82 kişiye ulaştığı bildirildi.

Avrupa'daki iki şirket de dördüncü çeyrek gelirlerini açıkladı; Almanya merkezli yazılım şirketi SAP, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) göre açıkladıkları rapora göre gelirin yıllık yüzde 8.0 artarak 8 milyar euroya yükseldiğini bildirdi.

Hollanda merkezli elektronik şirketi Phlips de gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.0 artarak 6 milyar euroya ulaştığını duyurdu.

Almanya'da DAX Endeksi güne yüzde 0.52 artıda başlarken, Paris 'te CAC40 Endeksi de açılışta yüzde 0.50 yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100), haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.55 artışla 120 bin 816 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.74 artışla 176 bin 405 puanda açıldı.