Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları düşüşle açıldı
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Avrupa piyasaları düşüşle açıldı

1 saat önce

– Avrupa hisse sendi piyasaları, açılış öncesi performansını sürdürerek, hafifleme işareti göstermeyen İran - ABD gerginlikleri etkisiyle, güne düşüşle başladı.

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Avrupa hisse sendi piyasaları, açılış öncesi performansını sürdürerek, hafifleme işareti göstermeyen İran - ABD gerginlikleri etkisiyle, güne düşüşle başladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlarının iki ülke arasındaki diplomatik bir görüşme ihtimalini kalıcı olarak yok ettiğini açıkladı.
Yatırımcılar aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantısından gelecek haberleri bekliyor.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında soın durum şöyle:
FTSE yüzde 0.47,
DAX yüzde 0.19 ve
CAC yüzde 0.21 düştü.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:52 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Avrupa, Ekonomi
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