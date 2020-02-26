Avrupa piyasaları düşüşle açıldı, Asya düşüşle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa piyasaları düşüşle açıldı, Asya düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa piyasaları düşüşle açıldı, Asya düşüşle kapandı

6 saat önce

Covid-19 salgının küresel boyutta yayılmaya devam etmesiyle artan endişelerin ardından Avrupa piyasaları düşüşle açılırken, Asya düşüşle kapandı.

Avrupa piyasaları düşüşle açıldı, Asya düşüşle kapandı, System.String[]
– Covid-19 salgının küresel boyutta yayılmaya devam etmesiyle artan endişelerin ardından Avrupa piyasaları düşüşle açılırken, Asya düşüşle kapandı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle ülke genelinde 2,700'den fazla kişinin öldüğü, salgından etkilenenlerin sayısının da 80 bine yaklaştığı belirtildi.

ASYA

Covid-19 salgınından etkilenen 1,200'den fazla vakanın bulunduğunu doğrulayan Güney Kore, Çin'in ardından vaka sayısı en fazla olan ülke oldu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise organizatörlerden spor ve kültürel etkinlikleri ertelemelerini ya da iptal etmelerini istedi. Abe, salgının yayılmasını durdurmanın şu an en önemli öncelikleri olduğunu da ifade etti.

Asya piyasalarında;

-Nikkie 225 yüzde 0.79

-S&P/ASX 200 yüzde 2.31,

- Hang Seng yüzde 0.88,

- KOSPİ yüzde 1.28,

- Şanghay Kompozit Endeksi de yüzde 1.01 düşüşle kapandı.

Dolar yen karşısında yüzde 0.17 artarak 110.39 düzeyine yükseldi.

AVRUPA

İngiltere'de Covid-19 salgının ne ölçüde yayıldığını belirlemek için binlerce kişinin test edilmesine karar verilirken, Almanya'da vaka sayısının arttığı belirtildi.

Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.90,

- CAC 40 yüzde 0.59,

- FTSE 100 yüzde 0.47 düşüşle açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.07 düşüşle 1.0876'ya gerilerken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.48 düşüşle  1,2942 düzeyinde.

ABD

Covid-19 sebebiyle yatırımcıların devam eden endişeleriyle birlikte Dow Jones hisseleri 200 puanın üzerinde düştü.

ABD piyasalarında açılış öncesi,

- Dow Jones 248 puan düşerken,

- S&P 500 yüzde 0.77

- Nasdaq 100 yüzde 0.92 düşüşte.


Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:02 Kaynak: DHA
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